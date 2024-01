Samsung Galaxy S23: RISPARMIA 360€ con eBay

Cosa stai aspettando? Proprio in questo momento eBay sta regalando il Samsung Galaxy S23 con un’offerta decisamente interessante. Acquistalo risparmiando 360 euro! La versione in promozione è quella dotata di 8GB di RAM e 128GB di ROM. Insomma, perfetto per un utilizzo quotidiano e per la gestione senza limiti di app e giochi. Addirittura hai la consegna gratuita e la garanzia italiana del brand. Pensa, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a Tasso Zero.

Samsung Galaxy S23: potenza e versatilità al tuo servizio

Il Samsung Galaxy S23 8GB + 128GB è uno ottimo smartphone in grado di soddisfare anche te che sei particolarmente esigente. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 hai potenza e versatilità su tutti i fronti. Infatti, unisce un’ottima gestione dei consumi energetici senza farti rinunciare alle prestazioni che, in quel momento, ti servono per svolgere tutto in modo extra fluido. Aggiungici il display Dynamic AMOLED 2X con tecnologia Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Quindi non perdere altro tempo. Acquista il tuo Galaxy S23 risparmiando 360 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 206,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.