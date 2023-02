Samsung Galaxy S23: qual è il modello più popolare?

Da un po’ di giorni il nuovo Galaxy S23 di Samsung, in tutte le sue iterazioni, è finalmente giunto sul mercato. Dopo diverse settimane di preorder, ora gli utenti potranno comprare senza problemi i dispositivi di punta della gamma 2023 della compagnia sudcoreana.

Da una prima analisi, sembra che il modello di punta, S23 Ultra, sia stato il più popolare e il più ricercato dagli utenti. Curioso come il device più costoso della serie sia sempre il più venduto.

Samsung Galaxy S23: il modello Ultra è il più richiesto

Da pochi giorni la società coreana ha iniziato a prendere i preordini per i telefoni della lei-up S23. I telefoni sono arrivati a casa degli utenti prima del previsto e tutti stano mettendo mano sui loro device di ultima generazione. I preorder sono stati sicuramente tanti e questo ci ha permesso di capire che l’iterazione Ultra è stata la più popolare. Pensate che di tutti i device della linea, quest’ultimo ha ottenuto il 60% di richiesta. Il restante è diviso fra Galaxy S23 e S23+.

Giusto per ricordarlo, Galaxy S23 Ultra presenta specifiche davvero eccezionali; si parla di un telefono contenente le ultime tecnologie proprietarie. C’è un sensore fotografico da 200 Megapixel super risoluto che gira video i 8K, troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 personalizzato a dover da Qualcomm per Samsung e, cosa più importante, vi è una S Pen incastonata nella scocca del device. È un prodotto veramente unico nel suo genere e non ha rivali; non ci sono altri business-phone. Costa molto ma è un gadget che può svoltare la vostra produttività.

Questo smartphone lo acquistate a 1479,00€ nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno (non espandibile); ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo e volendo si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono. Se siete interessati, vi invitiamo ad affrettarvi nel fare l’acquisto; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

