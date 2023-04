Samsung Galaxy S23: prezzo WOW e caricatore in OMAGGIO

Se state cercando un nuovo smartphone Android di punta e amate i telefoni compatti, dalle dimensioni contenute ma ricchi di features premium, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Galaxy S23 5G di Samsung, un prodotto veramente eccezionale che si presenta come un vero e proprio best buy per via del prezzo a cui viene proposto oggi. Costa solo 849,00€ grazie agli sconti di Amazon, ma ciò che ci stupisce è il rapido crollo del suo costo al pubblico nonostante sia un gadget fantastico, uscito da neanche tre mesi sul mercato internazionale. Ci teniamo a specificare poi che, insieme al prodotto, riceverete un pratico e simpatico omaggio: il caricatore da muro da 25W, un accessorio fondamentale per fornire un boost di energia rapidamente al vostro daily driver. Ad ogni modo, S23 si ricarica anche via wireless visto che ha un retro in vetro.

Samsung Galaxy S23 5G: Best Buy a questo prezzo

Non è facile vedere un simile top di gamma ad un prezzo estremamente contenuto come questo. Inoltre, Galaxy S23 è un’ammiraglia di prim’ordine con un SoC all’avanguardia (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici di ultima generazione con refresh rate a 120 Hz e supporto all’HDR10+, con un frame in alluminio e un comparto fotografico composto da tre sensori che girano video in 4K HDR e scattano foto luminose anche al buio.

Galaxy S23 5G viene venduto e spedito da Amazon e costa solo 849,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Dulcis in fundo, avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

