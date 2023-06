Samsung Galaxy S23: prezzo FOLLE su Amazon con caricatore in omaggio

Se stai cercando un nuovo smartphone che sia in grado di offrire prestazioni straordinarie e un’esperienza di utilizzo senza pari, il tutto con dimensioni contenute, abbiamo ciò che farà al caso tuo. Samsung Galaxy S23 è qui al prezzo speciale di soli 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Lo trovi su Amazon, ovviamente. In omaggio troverai anche il caricabatterie da 25W.

Samsung Galaxy S23 5G: il device che non ti aspetti

Il Galaxy S23 è alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm all’avanguardia che garantisce prestazioni incredibilmente veloci e reattive. Potrai eseguire applicazioni complesse, giochi ad alta intensità grafica e multitasking senza alcun problema. Vanta un display da soli 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz con una qualità superiore che ti offre una qualità visiva senza pari. La sua tecnologia avanzata ti permette di goderti colori vividi, contrasti nitidi e dettagli eccezionali.

Se sei un appassionato di fotografia, questo device farà al caso tuo. Con sensori avanzati e funzionalità intelligenti, potrai scattare foto incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Non preoccuparti di dover eliminare contenuti per fare spazio a nuovi file. Ci sono ben 256 GB di memoria interna e la RAM è da 8 GB. Altresì è realizzato con materiali di alta qualità e oggre una sensazione di lusso nelle tue mani. Con il Samsung Galaxy S23, potrai beneficiare di nuove funzionalità e miglioramenti grazie agli aggiornamenti regolari del sistema operativo. Con un prezzo speciale di soli 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere uno dei migliori smartphone sul mercato. La consegna è celere e immediata grazie ad Amazon Prime e avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. C’è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

