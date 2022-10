Samsung Galaxy S23: non si placano i RUMOR, cosa è uscito fuori?

In queste ore è emersa la scheda tecnica completa del futuro Samsung Galaxy S23. Il dispositivo si mostra online e da quanto si apprende, sembra che disporrà di un nuovo processore e di una batteria ancora più generosa, ma andiamo con ordine.

Come tutti sapremo, il prossimo anno (verosimilmente a febbraio) conosceremo i flagship del 2023 del colosso sudcoreano. Si chiameranno Galaxy S23, S23 Pro o Plus, S23 Ultra e avranno caratteristiche davvero uniche nel loro genere. Saranno leggeri ma sostanziali aggiornamenti rispetto ai top di gamma del 2022. In queste settimane stanno emergendo moltissimi dettagli sui futuri prodotti e il modello base (americano) è stato anche spottato all’interno del portale di benchmarking Geekbench rivelando così le sue caratteristiche.

Ora, l’insider del web Yogesh Brar ha appena rivelato l’elenco completo delle specifiche tecniche del prodotto in un tweet e ha suggerito che il telefono top di gamma sta arrivando.

Samsung Galaxy S23: le presunte caratteristiche e specifiche tecniche

Stando a quanto afferma l’insider Yogesh Brar infatti, S23 basico avrà uno schermo sAMOLED da 6,1 pollici FullHD+ e con refresh rate di 120 hz. Non sappiamo ancora se sarà un’unità AMOLED E5 o E6 di nuova generazione. Le performance prodotte dallo Snapdragon 8 Gen 2 saranno molto simili a quelle dell’attuale Snapdragon 8+ Gen 1, quindi non aspettatevi rivoluzioni in questo senso.

Samsung Galaxy S23

(rumoured)



– 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

– Front Cam: 10MP

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13, OneUI 5

– 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Sul fronte fotografico ci aspettiamo una configurazione pressocché invariata rispetto al 2022: tre sensori con quello principale da 50 megapixel con OIS al seguito, camera ultrawide da 12 Mega e tele da 10 Mpx. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam d 10 Mpx. Arriverà in due configurazioni: una da 8+128 GB e una da 8+256 GB.

La batteria dovrebbe essere da 3900 mAh con ricarica via cavo da 25W e wireless charging da 15W. Il sistma operativo sarà Android 13 personalizzato con skin One UI 5.

