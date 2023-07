Samsung Galaxy S23: ecco perché su Monclick fai un affare

Con i Saldi d’Estate di Monclick il risparmio è assicurato su migliaia di prodotti della migliore tecnologia. Approfittane ora, prima che le scorte dei top best buy terminino in pochissimo tempo. Oggi ti segnaliamo un’offerta decisamente vantaggiosa dal prezzo imbarazzante. Acquista il Samsung Galaxy S23 a soli 779,99 euro, invece di 979 euro.

Con Monclick hai la consegna gratuita e veloce. Quindi in pochissimi giorni lo ricevi direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato prima del check out. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 266,66 euro al mese. Seleziona PayPal o Klarna come metodo di pagamento e ottieni immediatamente un mini finanziamento senza interessi.

Samsung Galaxy S23: il top di gamma per eccellenza

Con il Samsung Galaxy S23 128GB puoi veramente fare di tutto senza rallentamenti. Tutto risulta particolarmente fluido grazie al processore Octa-core di ultima generazione che assicura prestazioni eccellenti anche sotto stress. Gli 8GB di RAM permettono una gestione pulita ed efficace anche di più app contemporaneamente, per un multitasking pulito ed efficace.

Ovviamente non possiamo dimenticarci del display Dynamic AMOLED 2X che, con i suoi 6,1 pollici in diagonale, offre immagini sempre super colorate e dettagli speciali. La fotocamera principale da 50MP, unita a un sistema di gestione hardware e software all’avanguardia, permette scatti sempre all’altezza della situazione dall’alba al tramonto. Acquistalo ora a soli 779,99 euro, invece di 979 euro, su Monclick.

