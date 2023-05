Samsung Galaxy S23: oggi su MediaWorld non ti costa niente

Acquista il Samsung Galaxy S23 a soli 761,99 euro, invece di 979 euro, su MediaWorld. Grazie alla promozione attiva lo paghi in 20 rate tasso zero da soli 25,40 euro l’una. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Non perderti questa opportunità per aggiudicarti un top di gamma con i fiocchi.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1 hai tutto quello che ti server per essere veloce. Multitasking, gaming, streaming e grafica raggiungono vette altissime in merito a performance e potenza. Goditi tutto ciò che facevi prima, ma con più soddisfazione e maggiore produttività. Inoltre, la sua batteria garantisce una lunga durata per tutta la giornata e oltre.

Samsung Galaxy S23: che spettacolo l’offerta di MediaWorld

Corri subito su MediaWorld, solo online, e assicurati il Samsung Galaxy S23 a soli 761,99 euro. Grazie a questo sconto del 22% risparmi tantissimo senza trascurare la qualità. Infatti, lo smartphone in questione regala immagini perfette, colorate e ricche di dettagli grazie al suo display Dynamic AMOLED 2X super fluido. Inoltre, le fotocamere professionali offrono scatti da vero professionista.

Scegli di acquistare il Galaxy S23 su MediaWorld. Grazie al Tasso Zero puoi attivare un finanziamento senza interessi a partire da soli 25,40 euro al mese. Cosa stai aspettando? Hai anche la consegna gratuita! Mettilo subito nel carrello a soli 761,99 euro, invece di 979 euro. L’affare giusto lo fai oggi stesso, prima che le scorte terminino in un triste sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.