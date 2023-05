Samsung Galaxy S23 in super offerta sul sito di Unieuro con SORPRESA extra

Unieuro ha scelto di fare le cose in grande in questa prima settimana di maggio. Protagonista della super offerta del giorno il Samsung Galaxy S23 in colorazione Phantom Black da 256 GB: in queste ore lo puoi acquistare a 777 euro anziché 1.039 euro, grazie allo sconto del 25%. Ma non è finita qui, perché dopo che avrai aggiunto lo smartphone al carrello riceverai un extra sconto del 5%, per un prezzo finale di 738 euro. E c’è ancora dell’altro che devi sapere.

Samsung Galaxy S23 in sconto di oltre 300 euro sul sito di Unieuro

Lo sconto di 300 euro è già di per sé una notizia straordinaria per chiunque stesse aspettando una super offerta sul modello da 256 GB del nuovo Galaxy S23. A questa però se ne aggiungono altre due. La prima riguarda l’adesione alla promo Samsung che consente di ottenere fino a 300 euro di cashback su tutti gli acquisti dei nuovi Galaxy fino al 14 maggio. In riferimento al modello S23, il cashback è pari a 100 euro. Questo significa che a fronte di una spesa di 738 euro ne spenderesti in realtà soltanto 638 euro, con un risparmio netto quindi di 400 euro sul prezzo di listino.

A completare la super offerta di Unieuro c’è la possibilità di pagare in tre comode rate senza interessi scegliendo tra Klarna o PayPal. Se opti per la prima soluzione, potrai inoltre decidere se posticipare il pagamento in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Cogli al volo l’ultima offerta del sito unieuro.it sul nuovo Galaxy S23 per risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino, a cui vanno sommati altri 100 euro di cashback grazie alla promozione Samsung valida fino al prossimo 14 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.