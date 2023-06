Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon: da 979 a 695 euro, anche a rate!

Il Samsung Galaxy S23 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29%, al prezzo di 695,97€ invece di 979,00€. All’interno della confezione troverai anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, che ti permette di ricaricare il tuo Galaxy S23 in modo veloce ed efficiente.

La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Come sempre, ti ricordiamo che, se lo desideri, sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Una delle caratteristiche principali di questo smartphone è la fotocamera avanzata. Con l’IA migliorata di Nightography, potrai catturare scatti notturni epici che saranno nitidi e pieni di dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità. Le foto e i video avranno colori vividi e luminosi, dal tramonto all’alba. La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in sinergia con il potente processore Snapdragon 8 Gen 21, che combina rapidamente i fotogrammi per ottenere immagini ad alta risoluzione. La tecnologia Ottimizzazione Dettagli migliora la nitidezza delle foto e puoi ingrandire l’immagine per ottenere ulteriori dettagli. Il processore rivoluzionario del Samsung Galaxy S23 garantisce prestazioni eccezionali: puoi goderti lo streaming di giochi e video senza interruzioni, grazie alla durata estesa della batteria che ti accompagna durante le tue giornate più intense. Se hai bisogno di continuare a giocare o guardare i tuoi programmi preferiti anche quando la giornata volge al termine, non preoccuparti. Il Samsung Galaxy S23 è dotato di una batteria a lunga durata e supporta la ricarica rapida, consentendoti di rimanere connesso e intrattenuto senza problemi. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare l’ultimo top di gamma di Samsung ad un prezzo eccezionale!

