Samsung Galaxy S23 in offerta a 623€ per il Black Friday di Amazon

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone compatto della casa coreana, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 623 euro (basta applicare il coupon presente in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo rispetto al prezzo attuale di 699 euro). Si tratta di una delle migliori offerte del Black Friday. Il top di gamma compatto di Samsung, in questo momento, è uno dei best buy da tenere in considerazione se si sta valutando l’acquisto di un nuovo smartphone. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 in offerta: ora costa 623 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 è il top di gamma compatto da comprare oggi. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista.

La versione in offerta è dotata di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e del sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 623 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.