Samsung Galaxy S23: in offerta a 613€ su Amazon è un BEST BUY

L’arrivo dei nuovi Galaxy S24 porta, come previsto, a una riduzione di prezzo dei Galaxy S23. La conferma arriva dalla nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy S23 che ora è acquistabile al prezzo scontato di 613 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto e potente. Il Galaxy S23, grazie a una scheda tecnica senza punti deboli e a un supporto software da top di gamma, in questo momento, è uno dei best buy del mercato. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo su Amazon è un best buy

Il Samsung Galaxy S23 è un concentrato di potenza in un formato compatto: lo smartphone, infatti, è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da un display AMOLED da 6,1 pollici, con pannello dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone compatto di Samsung è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Lo smartphone è Dual SIM e ha un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 613 euro. Lo smartphone, spedito da Amazon, è disponibile in pronta consegna e rappresenta, in questo momento, uno dei best buy del settore smartphone. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

