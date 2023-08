Samsung Galaxy S23: il top di gamma che devi comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung che costa pochissimo grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. In poche parole, il Galaxy S23 5G lo trovate su Amazon a soli 749,00€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma dal prezzo low-cost

Grazie alle offerte folli presenti su Amazon lo troverete a soli 749,00€ e sappiate che la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, potrete anche scegliere di usufruire della possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Potrete anche godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte con gli esperti del sito. Cosa aspettate quindi? Con tutti questi vantaggi, il telefono è un best buy assoluto. In omaggio avrete anche il pratico caricatore da muro da ben 25W. Inoltre, la versione che vi segnaliamo è quella nera con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage su memorie UFS 4.0 (non espandibili, ovviamente).

Lo schermo è un bellissimo pannello da 6,1 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e risoluzione FullHD+; non di meno, il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da tanta RAM e da ampio storage. Inoltre, la batteria assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Le fotocamere sono di punta e il sensore principale è da 50 megapixel con OIS che scatta foto nitide anche al buio e realizza clip in 4K di qualità cinematografica. A soli 749,00€, spese di spedizione incluse, questo è il flagshup che dovete acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

