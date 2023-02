Samsung Galaxy S23 FE: svelato il suo processore di bordo

Il prossimo Galaxy S23 FE di Samsung presenterà il processore top di gamma di Qualcomm del 2022; in poche parole, il suo chip interno sarà, secondo quanto affermano i leaks online, lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Sappiamo che, purtroppo, il Galaxy S21 FE del 2022, nonostante sia un prodotto eccezionale, potente ed economico, non è riuscito ad avere un impatto significativo sul mercato. Samsung tuttavia, intende riprovarci: secondo le recenti indiscrezioni, sembra che la società non abbia deciso di rinunciare alla line-up FE. Il nuovo modello potrebbe essere in lavorazione e oggi, grazie al leakster OreXDA su Twitter scopriamo interessanti dettagli in merito.

Samsung Galaxy S23 FE: le ultime indiscrezioni in merito

Stando a quanto afferma il tipster online, sembra che il Galaxy S23 FE disporrà veramente del processore top di Qualcomm dello scorso anno. Offrirà un’esperienza premium ad un costo contenuto. Anche se questo può sembrare un passo indietro rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, dobbiamo ricordare che è comunque un chipset incredibile ancora oggi, visto che è stato annunciato circa 8 mesi fa. Offre un’esperienza da top di gamma ancora oggi; basti vedere le performance dei foldable Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 che lo posseggono all’interno.

[Exclusive]

Galaxy S23 FE will use Snapdragon 8+ Gen 1 to adjust the unit price. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 21, 2023

Unitamente a queste caratteristiche, si prevede che il Galaxy S23 FE presenterà uno schermo AMOLED da 120 Hz super risoluto; sul fronte fotografico invece, tutto è avvolto nel mistero. È ancora troppo presto per fare delle previsioni corrette in merito. Certo, OreXDA è un leakster affidabile, quindi le informazioni da lui rivelate potrebbero rivelarsi veritiere. Restate connessi con noi per ulteriori update in merito. Vi terremo aggiornati.

Al momento, il Galaxy S21 FE è ancora un Best Buy e al prezzo di soli 475,99€ è un prodotto semplicemente imperdibile. Vi consigliamo di approfittarne se siete interessati: il processore Snapdragon 888 all’interno, dispone di uno schermo AMOELD risoluto da 6,4″ con 120 Hz e ha un design all’ultimo grido. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.