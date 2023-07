Samsung Galaxy S23 FE: svelato il suo processore di bordo

In queste ore apprendiamo un rumor molto interessante riguardante il prossimo flagship killer di Samsung. Si chiamerà Galaxy S23 FE e sarà un prodotto assolutamente incredibile. Dai rumor apprendiamo che disporrà del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ma pare che ci sarà anche una variante con Exynos 2200.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Da tempo abbiamo appreso che Samsung intende lanciare una versione Fan Edition del suo flagship base facente parte della linea Galaxy S23. Si dovrebbe chiamare Galaxy S23 FE e dovrebbe sostituire l’S21 FE uscito a gennaio 2022. Sarà un terminale identico alla variante base da cui deriva ma presenterà piccole differenze hardware. Per esempio, il chipset interno sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm (in alcun mercati, mentre in altri vedremo l’Exynos 2200). Grazie al sito di benchmark Geekbench scopriamo che il dispositivo ha il numero di modello SM-S711B (ma questo potrebbe essere il gadget dedicato al mercato coreano); in Europa potrebbe arrivare la variante SM-S711U1.

Dal sito di benchmark poi, scopriamo che il dispositivo ha una scheda madre con nome in codice “taro” e che comprende tre clock operanti a 2,50 Ghz, quattro a 1,79 GHz e uno grande a 3 GHz. La GPU invece è una Adreno 730. In poche parole, queste caratteristiche descrivono in toto il meraviglioso SoC Snapdragon 8+ Gen 1 che abbiamo conosciuto in moltissimi smartphone e abbiamo visto sotto la scocca del Galaxy Z Fold e dello Z Flip del 2022. Da Geekbench poi scopriamo che il telefono S23 FE avrà 8 GB di RAM e che disporrà di Android 13. Ha ottenuto 1549 e 3179 punti negli score ufficiali del portale.

