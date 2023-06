Samsung Galaxy S23 FE: svelato il suo design completo (FOTO)

I render del futuro flagship killer di Samsung, il Galaxy S23 FE, sono appena emersi in rete; grazie a questi disegni 3D infatti, possiamo vedere come sarà fatto il telefono in tutto il suo splendore, anche se, ad essere onesti, vediamo una fortissima somiglianza con il modello basico della serie S23 di quest’anno.

Samsung Galay S23 FE: ecco come sarà

Andiamo con ordine; la line-up Galaxy S23 è stata annunciata a febbraio e comprende tre modelli interessantissimi, uno più bello dell’altro. Abbiamo un S23 basico, un Plus e una versione Ultra super esclusiva. Tuttavia costano parecchio e un quarto prodotto all’interno della line-up potrebbe aiutare Samsung a vendere più smartphone di questo genere. I flagship killer (si chiamano così perché sono ammiraglie dal prezzo contenuto, quasi da midrange) sono la moda del momento e la compagnia coreana lo sa bene. Curiosa però la decisione di lanciare un S23 FE dopo che l’ultimo device della gamma è stato l’S21 FE lanciato a gennaio 2022 con immenso ritardo sulla roadmap iniziale. Grazie al famosissimo informatore Onleaks ha condiviso delle immagini che mostrano il design del prossimo device in arrivo.

Stando al report di SmartPrix quindi, S23 presenterà il medesimo design degli altri modelli: linee semplici e minimal, tre ottiche a filo con la scocca, bordi curvi e porta USB Type-C sul frame inferiore insieme alla griglia dello speaker.

Il pannello avrà cornici simmetriche e il foro per la selfiecam; sarà un’unità da 6,4 pollici e le dimensioni complessive saranno di 158 x 76,3 x 8,2 mm.

Secondo altri rumor puoi, arriverà nel terzo trimestre dell’anno ma solo in alcuni mercati selezionati; sotto la scocca disporrà del processore Exynos 2200 ma in qualche paese potrebbe arrivare la versione Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo che S21 FE si trova su Amazon in super sconto a soli 423,55€, spese di spedizione comprese nel prezzo.

