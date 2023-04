Samsung Galaxy S23 FE: sarà un flagship killer MOLTO economico

Manca sempre meno al debutto del nuovo flagship killer di Samsung; il Galaxy S23 FE sembra essere alle porte e sarà un prodotto super economico, nonostante le sue caratteristiche da top di gamma.

Il nuovo rapporto appena trapelato sul web ci suggerisce che Samsung intende svelare un nuovo Galaxy S23 FE a breve. Sarà un prodotto di fascia alta dal costo contenuto. Si dice che arriverà, verosimilmente, entro la fine dell’anno, precisamente dopo il lancio dei Galaxy Fold e Flip di quinta generazione.

Nell’attesa, vi ricordiamo che il Galaxy S21 FE (uscito a gennaio 2022 ma ancora oggi validissimo) è in sconto su Amazon al prezzo speciale di 475,02€ con spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e ci sarà la possibilità di usufruire di tanti vantaggi esclusivi; possibilità di reso entro un mese, pagamento del telefono in comode rate con Cofidis, ma non solo.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Finora abbiamo sentito moltissimi pareri contrastanti fra loro su questo fantomatico device, ma oggi è la prima volta che sentiamo parlare del costo del dispositivo. Il rapporto arriva da Maeil Business che ha condiviso nuovi interessantissimi sviluppi su questo flagship killer. Si dice che Samsung doterà questo smartphone del processore Exynos 2200, lo stesso chip che abbiamo visto nella serie Galaxy S22 dello scorso nano, per intenderci. Tuttavia il design sarà completamente rinnovato, in linea con gli smartphone del colosso sudcoreano attuali.

Quanto costerò dunque? Secondo i rumors avrà un prezzo di 800.000 won, che al cambio corrispondono a circa 600 dollari. Insomma, se manterrà questo tasso anche da noi, potrebbe risultare molto intrigante e sicuramente un difficile competitor per il mercato dei midrange premium. Presenterà una fotocamera principale da 50 Mpx, una batteria capiente da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W e storage da 128 o 256 GB.

