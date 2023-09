Samsung Galaxy S23 FE riprenderà lo stile del vendutissimo Galaxy S9

Samsung Galaxy S23 FE arriverà molto presto e si posizionerà ad un prezzo di lancio concorrenziale; sarà un flagship killer interessante, con features pazzesche e un design ripreso dai modelli di punta del 2023. Oggi apprendiamo però che potrebbero venir presentato in una colorazione molto particolare, ovvero la “Lilac Purple” che abbiamo già visto diversi anni fa su Galaxy S9 e S9+.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa è emerso in queste ore?

Andiamo indietro nel tempo: qualche giorno fa, sul portale per la certificazione TENAA, sono emerse le prime immagini reali del prossimo Galaxy S23 FE in colorazione nera. Adesso, mediante un leak affidabile, veniamo a conoscenza di quelle che saranno le colorazioni al lancio per il suddetto terminale facente parte della famiglia “Fan Edition”: grafite, bianco, lime e Lilac Purple. I primi tre sono molto interessanti ma l’ultimo ci richiama vecchi ricordi. Di fatto, il viola sembra corrispondere proprio al “lilla” che era presente sui Galaxy S9 e S9+ di qualche anno fa. Dopo cinque anni, questa colorazione sembra ritornare in auge.

Giusto per chi non lo sapesse, Samsung ha continuato ad adoperare il “viola” in questi anni sui suoi smartphone, ma le tinte erano spesso più chiare e desaturate rispetto a quelle viste anni prima con i flagship precedenti. Galaxy S9 aveva un colore che tendeva al rosso, fondamentalmente.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il telefono potrebbe presentare uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e cornici sottili. Sotto la scocca vedrà la presenza di un processore Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 (a seconda dei mercati in cui il device verrà commercializzato), ci sarà una batteria da 4370 mAh e troveremo tre fotocamere sulla back cover (50 Megapixel, 8 e 12) e una selfiecam da 10 mpx. Verrà svelato insieme agli auricolari Galaxy Buds FE. Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Galaxy S21 FE costa solo 428,35€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

