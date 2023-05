Samsung Galaxy S23 FE: potrebbe arrivare prima del previsto

Stando a quanto apprendiamo in rete da recenti rapporti, sembra che il famigerato Galaxy S23 FE di Samsung sia davvero in procinto di arrivare sul mercato internazionale. Il dispositivo è prossimo al lancio e verrà annunciato prima del previsto, secondo i rumors. Il motivo del suo debutto dovrebbe essere legato alle vendite della serie S23 standard che, a quanto pare, non stanno andando come preventivo dalla compagnia ad inizio anno.

Secondo quanto riporta il tipster Revengus, le vendite della nuova gamma di prodotti S23 sono diminuite notevolmente nelle ultime settimane; si ipotizza che, continuando così, queste diminuiranno del 20% (e anche più) nel secondo trimestre dell’anno. I risultati potrebbero essere inferiori a quelli visti lo scorso anno con la gamma S22.

Due to the sluggish sales of the S series, there are predictions that Samsung Electronics will release the 'Galaxy S23 FE' in certain regions before the launch of the new foldable phone. In this case, the Galaxy S23 FE is expected to be released around July or August. https://t.co/pxlXiNybq5

— Revegnus (@Tech_Reve) May 24, 2023