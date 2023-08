Samsung Galaxy S23 FE: nuovi dettagli svelati online

Oggi sono emersi interessantissimi dettagli inerenti il prossimo flagship killer di Samsung; si chiamerà Galaxy S23 FE 5G e arriverà fra qualche mese in tutto il mondo.

Sappiamo che l’OEM tecnologico sudcoreano sta lavorando alla nuova iterazione del suo device “destinato ai fan”; il Galaxy S23 FE, un terminale che si collocherà strategicamente all’interno della line-up di punta del marchio, verrà rilasciato a breve e sarà un’ammiraglia dotata di specifiche tecniche all’avanguardia. Sappiamo già moltissimi dettagli e come sarà fatto sul fronte estetico. Oggi, grazie ad un nuovo rumor invece, apprendiamo che sarà dotato della tecnologia wireless.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo?

Il portale di Wireless Power Consortium suggerisce che il dispositivo sarà dotato della ricarica wireless da 4,4W ma è possibile che tale valore non sia quello veritiero, anche perché il modello precedente, il Galaxy S21 FE 5G che, a proposito, su Amazon si trova a 417,99€, presentava la ricarica senza fili da 15W.

Fra le altre cose, apprendiamo che il nuovo modello presenterà uno schermo S-AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e disporrà del SoC Exynos 2200 con GPU di AMD; alcuni paesi però, potrebbero ricevere la versione con lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Considerate le specifiche ci aspettiamo un prezzo concorrenziale. La RAM dovrebbe essere da 6 o 8 GB e lo storage invece, da 256 GB.

Arriviamo ora a parlare di fotocamere; secondo le indiscrezioni, il flagship killer presenterà una selfiecam da ben 32 Megapixel mentre le lenti posteriori saranno tre e saranno simili a quelle viste sulla gamma S23. Non mancherà infatti una main camera da 50 Megapixel con OIS. La batteria sarà da 4500 mAh e pare che si ricaricherà a 25W mentre la wireless charging, come detto in calce, potrebbe essere da 15W come quella del predecessore. Cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.