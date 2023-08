Samsung Galaxy S23 FE: ecco quali saranno le sue fotocamere

In queste ore sono trapelati i dettagli sul modulo fotografico del prossimo flagship killer di casa Samsung; il Galaxy S23 FE 5G di fatto, è prossimo al lancio e oggi apprendiamo quali saranno i sensori che troveremo a bordo.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo?

Nelle prossime settimane dovremmo fare la conoscenza del futuro flagship killer di Samsung; si chiamerà Galaxy S23 FE e sarà un prodotto di fascia medio-alta con caratteristiche interessanti e un prezzo concorrenziale. Da un recente rapporto di GalaxyClub sappiamo che avrà una main camera da 50 megapixel e che disporrà di una selfiecam da 10 Megapixel di nuova generazione. Ciò non deve stupire: in passato, nei modelli S20 FE e S21 FE, abbiamo visto lenti da 32 Mega ma, come vi diciamo sempre, i numeri “non sono tutto”. Ciò che conta è l’ottimizzazione hardware-software, il connubio fra le parti. In queste senso (lo vediamo con l’S23 basico), Samsung è riuscita a creare un capolavoro con la sua fotocamera anteriore di ultima generazione vista nelle ammiraglie del 2023.

Come detto, la main camera avrà una risoluzione da 50 megapixel con supporto all’OIS; il modulo fotografico disporrà poi di un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X (questo dovrebbe essere il medesimo sensore che abbiamo su S21 FE). A proposito, se cercate il flagship dello scorso anno, sappiate che lo pagherete solo 423,84€ al posto di 769,00€. La consegna è celere, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Se siete interessati non lasciatevelo sfuggire.

Lo schermo del futuro Galaxy S23 FE sarà un’unità Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz e non mancherà Android 13 con skin One UI 5.1.1. Si dice che alcuni paesi riceveranno la versione con processore Exynos 2200, mentre altri godranno del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di storage interno con memorie UFS 3.1. La batteria sarà da 4500 mAh con ricarica via cavo da 25W e wireless da 15W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.