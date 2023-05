Samsung Galaxy S23 FE è in fase di test: il debutto è imminente

In queste ore apprendiamo (da un report del sito GalaxyClub) che Samsung ha appena iniziato lo sviluppo del firmware relativo alla versione europea del futuro flagship killer Galaxy S23 FE. Il terminale sembra essere prossimo al debutto, nonostante i rumor iniziali prevedessero tutt’altro. In passato infatti, abbiamo letto diversi leaks contrastanti su questo device; c’è chi diceva che non sarebbe mai arrivato, chi suggeriva proprio il contrario. Con l’inizio dei lavori sul software del gadget, la probabilità di vedere questo telefono nel mercato nostrano in tempi celeri aumenta drasticamente.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo ad oggi?

L’OEM tecnologico sudcoreano ha dato il “via” ai test per il firmware del nuovo dispositivo che ha numero di modello SM-S711B; analizzandolo bene, si scopre che è la variante europea del Galaxy S23 FE. Attenzione però: al momento non si segnala alcun firmware per versioni straniere. La domanda è la seguente: arriverà solo da noi?

Si ipotizza che il Galaxy S23 FE possa giungere in commercio prima dell’arrivo dei foldable next-gen. Dai rumors apprendiamo anche che il telefono presenterà uno schermo generoso da oltre 6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz (fissi, pensiamo). Il chip interno dovrebbe essere il SoC Exynos 2200 coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM, mentre lo storage sarà di 128 o 256 GB, non espandibili, come vuole la moda del momento. Il software di bordo sarà Android 13 con One UI 5.1 al seguito. La main camera sarà un’ottica da 50 Megapixel con OIS e la batteria sarà da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W.

