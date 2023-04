Samsung Galaxy S23 FE: debutto previsto per fine anno

Il nuovo flagship killer di Samsung, il Galaxy S23 FE, sembra che sia effettivamente in cantiere presso la compagnia sudcoreana. Lo smartphone dovrebbe venir lanciato nel corso del quanto trimestre dell’anno, verosimilmente dopo il debutto dei foldable next-gen.

In questo periodo abbiamo letto rumors contrastanti in merito a questo gadget; alcuni rapporti hanno segnalato che il Galxy S23 FE non sarebbe mai arrivato, altri invece affermavano che il dispositivo era effettivamente in lavorazione presso l’azienda. Ora, grazie ad un leak di SamMobile, scopriamo che il dispositivo di fascia alta entry level della gamma S23 non arriverà prima dell’ultimo trimestre del 2023.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Intanto ricordiamo che la gamma Galaxy S23 composta dall’iterazione vanilla, dal modello Plus e dalla variante Ultra dispone del processor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. S23 FE invece, sarà alimentato dal chipset Exynos 2200, lo stesso SoC che era presente sotto la scocca di S22 Ultra, per intenderci. Anche se ha già un anno, è una piattaforma valida perché presenta la GPU di AMD, molto indicata per il gaming.

Dal report poi, scopriamo che ci sarà a bordo una main camera da 50 Megapixel con OIS; questo dovrebbe essere il punto principale di questo flagship killer, poiché l’S21 FE che, a proposito, si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 477,90€, gode di un’ottica principale da 12 Mpx.

Galaxy S23 presenterà storage da 128 e 256 GB, mentre la RAM sarà da 6 o 8 GB super veloce. Non mancherà la batteria dar 4500 mAh con ricarica rapida via cavo da 25W. Al momento si dice che il telefono disponga del numero di modello SM-S711x. Gli altri dettagli sono ancora sconosciuti; restate connessi per rimanere sempre aggiornati.

Non di meno, ricordiamo che in estate conosceremo Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, i due nuovi pieghevoli per il mercato internazionale sviluppati interamente da Samsung. Si dice che presenteranno il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 2 sotto il telaio, ma è presto per dirlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.