Samsung Galaxy S23 FE: debutto previsto in estate

Il prossimo flagship killer di Samsung, il Galaxy S23 FE, dovrebbe venir annunciato ad agosto insieme al tablet Galaxy Tab S8 FE. A riportarlo un nuovo rumor appena emerso in rete che afferma che i device arriveranno nel medesimo evento di lancio dei foldable next-gen, Z Fold5 e Z Flip5.

Samsung Galaxy S23 FE e non solo: cosa ci aspettiamo?

Partiamo con ordine: il Galaxy S22 FE sembra che non arriverà mai, ma incredibilmente, vedremo un modello Fan Edition relativo agli attuali top di gamma. Il telefono premium sarà un prodotto pensato per i consumatori, con un budget contenuto ma con funzioni di alta fascia. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui perché la società potrebbe aver in mente anche il rilascio di un tablet entry level ma dalle caratteristiche top. Stiamo parlando del Galaxy Tab S8 FE prossimo al rilascio.

Allo stesso modo, oltre a questo prodotto, la compagnia sudcoreana presenterà la gamma Tab S9 durante il secondo Galaxy Unpacked dell’anno. Secondo altri rumors invece, è improbabile che ci siano così tanti prodotti in contemporanea in un evento di metà anno, anche perché gran parte dell’attenzione verrà canalizzata dai pieghevoli di ultima generazione.

In precedenza poi, avevamo letto che il Tab S8 FE sarebbe arrivato ad agosto… o a settembre. Questo sarà l’erede del vendutissimo Tab S7 FE lanciato a maggio 2021 e presenterà uno schermo LCD, il supporto per la S Pen, un processore MediaTek e un design ripreso dai Galaxy Tab S8/S8+.

Unpacked 2, along with tab 8 fe — RGcloudS (@RGcloudS) March 4, 2023

Intanto, se desiderate una tavoletta premium del costruttore sudcoreano, vogliamo segnalarvi il Tab S8 base che costa solo 635,90€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo. È un articolo incredibile, con processore Snapdragon 8 Gen 1, S Pen nativa e molto altro ancora.

