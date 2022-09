Samsung Galaxy S23 e S23+: svelata la velocità di ricarica

In questi giorni abbiamo appreso che il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sarà dotato del supporto alla ricarica rapida grazie alla sua apparizione sul portale cinese 3C. Oggi invece, scopriamo che i modelli Galaxy S23 e S23+ disporranno della fast charge via cavo da 25W.

Nello specifico, sappiamo che nel 2023, precisamente ad inizio anno, la compagnia sudcoreana dovrebbe lanciare la nuova generazione di flagship per il mercato internazionale. I device hanno tutti fanno la loro comparsa sul sito web della 3C e dopo aver visto il modello Ultra su tale sito, ora notiamo la presenza dei modelli intermedi.

Samsung Galaxy S23: tutto sulla ricarica dei dispositivi

Secondo quanto riferisce l’elenco in questione, probabilmente il Galaxy S23 vanilla avrà il numero di modello SM-S9110, mentre l’S23+ disporrà dell’SM-S9160. Entrambi i prodotti offriranno il supporto alla ricarica da 25W; pensate che perfino l’Ultra riceverà tale feature, nonostante l’S22 Ultra 5G attuale gode della tecnologia da 45W. Come mai questa “regressione”? Cosa succede?

Oltre a questo, non sono emerse ulteriori specifiche in merito a questi prodotti. Un recente rapporto afferma che i prossimi S23 e S23+ saranno molto simili ai modelli attuali, anche se potrebbero presentare lievi modifiche all’estetica e al chip interno. Probabilmente, avranno lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, ma qualche tipster suggerisce la presenza della variante Exynos (3200) per alcuni mercati (Italia compresa).

Facciamo brevemente il punto: S23 avrà uno schermo da 6,1 pollici e sarà compatto; S23 Plus sarà il modello intermedio con schermo da 6,6 pollici. Entrambi saranno FullHD+ e posteriormente troveremo tre sensori con ottica principale da 50 Mpx. Non si sa molto altro in merito, perciò rimanete connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Intanto, se volete l’S22 Ultra 5G, sappiate che si trova in super sconto a soli 995,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

