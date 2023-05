Samsung Galaxy S23 con Watch 5 Pro a prezzo SHOCK: lo sconto TUONA (-591€)

Uno sconto assurdo per un bundle che fa accapponare la pelle. L’eccellente smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23 insieme all’ultimo e più potente smartwatch del colosso sud coreano: Galaxy Watch 5 Pro. Il set costa 591€ in meno su Amazon in questo momento. Un affare assurdo, adesso a portata di coupon: attiva l’offerta in pagina, come nell’immagine seguente, e completa il tuo ordine Porti a casa due concentrati di tecnologia a 946€ circa invece di 1538€. Purtroppo, queste promozioni solitamente durano pochissimo: fai molto in fretta se desideri approfittarne.

Raccontarti di cosa è capace questo top di gamma sarebbe riduttivo. Solo l’esperienza d’uso di una macchina così potente può rendere l’idea di quello che è capace di fare. Fotografie mozzafiato, la potenza fiammante del processore Snapdragon 8 Gen 1 e un display super fluido pazzesco.

Poi c’è lui, lo smartwatch. Il perfetto completamento da polso del tuo dispositivo. Un prodotto che non ha alcun rivale, soprattutto perché adesso a bordo di questi wearable c’è Wear OS by Google, ottimizzato ad hoc da Samsung. Posizionamento GPS perfetto, controllo della salute a livelli elevatissimi (con tanto di monitoraggio dei parametri cardiovascolari) e un assistente digitale per le notifiche che non potrebbe essere più preciso e intuitivo. Usalo anche per effettuare i tuoi pagamenti, lasciando carte e portafogli a casa. L’edizione è quella più grande, con cassa da 45 mm.

Un set, quello attualmente in sconto su Amazon, che ti permette di avere una dotazione tech completa in un unico colpo. Inoltre, in omaggio ricevi anche il caricabatterie super rapido. Il momento di farti un regalo pazzesco è adesso: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Samsung Galaxy S23 e Watch 5 Pro li porti a casa a 946€ circa invece di 1538€ di listino. Arrivano a casa con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.