Samsung Galaxy S23: con uno sconto così non puoi ignorarlo (-11%)

Se state cercando uno smartphone di punta Android, vogliamo consigliarvi un’ammiraglia compatta davvero degna di nota. Parliamo del Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto veramente eccezionale, di ultima generazione, con un processore premium incredibilmente potente. Andiamo con ordine; prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che lo pagherete solo 849,00€ ma potrete risparmiare altri 42,46€ grazie ad un coupon cliccabile al checkout. Insomma, morale della favola, pagherete il dispositivo solamente 806,54€.

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi unici; in primo luogo citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

In ultima istanza, citiamo l’assistenza gratuita di due anni dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, non avete proprio scuse per non comprarlo; a questo prezzo poi, è davvero invitante.

Samsung Galaxy S23 5G: impossibile non acquistarlo

Samsung Galaxy S23 5G è un flagship veramente eccezionale; è un device di punta compatto, con schermo 6,1″ Dynamic AMOLED LTPO di seconda generazione, un frame in alluminio e un retro in vetro satinato che supporta anche la ricarica rapida wireless.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy davvero performante e potente. C’è un comparto fotografico con tre sensori risoluti che girano video in 4K, ma non solo. In confezione troverete poi un pratico charger da muro da 25W. A soli 806,54€ è il top di gamma perfetto da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.