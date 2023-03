Samsung Galaxy S23 con un clamoroso doppio sconto su Amazon (-166€)

Amazon apre il weekend con una promozione con cui puoi acquistare il Samsung Galaxy S23 da 128GB a soli 812 euro grazie al doppio sconto che si applica automaticamente al checkout.

Sei di fronte ad un clamoroso risparmio di 167 euro, ovvero il 17% in meno rispetto al prezzo originale di 979 euro. Come ti consigliamo spesso in questi casi, meglio affrettarsi, perché a questo prezzo andrà certamente a ruba.

Samsung Galaxy S23: la doppia offerta Amazon è un regalo

Samsung Galaxy S23 è il dispositivo di ultima generazione della casa coreana, con il suo design elegante e resistente, che esalta uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici.

Punto di forza è la fotocamera posteriore da 50 megapixel con tripla lente grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo, che ti permette di scattare foto e video incredibili in ogni condizione, anche la notte. Il sistema è alimentato dal potente chipset Snapdragon 8 Gen 21 capace di accompagnarti alla grande in ogni attività. La batteria ti offre una lunga autonomia, con supporto a ricarica rapida e senza fili.

Infine, con la memoria interna da 128GB hai abbastanza spazio per i tuoi dati. Da sottolineare che grazie ad Amazon trovi nella confezione anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida.

Non perdere dunque il treno per acquistare Samsung Galaxy S23 da 128GB a soli 812 euro invece di 979 euro. Ricorda che lo sconto si applica automaticamente al checkout, quindi non devi inserire nessun codice o coupon.

