Samsung Galaxy S23 con caricatore in omaggio: il top di gamma che non ti aspetti (-13%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta che abbiamo riscontrato su Amazon facendo il nostro solito giro mattutino sul portale alla ricerca delle migliori promozioni del web. Il super top di gamma dalle dimensioni compatte (il Samsung Galaxy S23 5G), oggi può essere vostro con soli 849,00€ al posto di 979,00€ grazie agli sconti di Amazon. Inutile dirvi che si tratta di un super prezzone che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che desiderano un’ammiraglia tascabile. Sappiate che l’iterazione che vi suggeriamo è quella in colorazione Phantom Black e c’è perfino il caricatore da muro in omaggio.

Samsung Galaxy S23 5G: il super top che costa pochissimo

Questo è infatti un flagship potentissimo, con un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy realizzato da Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da memoria RAM da 8 GB, da Storage veloci UFS 4.0 da ben 256 GB (non espandibili) e con una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione. Come non menzionare lo schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici ricco di tecnologia: LTPO di seconda generazione, FullHD+, supporto all’HDR10+, super luminoso, con cornici contenute e con una selfiecam incastonata in un foro di piccolissime dimensioni. Ovviamente è compatibile con le reti 5G per consentire una navigazione fulminea. Si ricarica in un baleno grazie al caricatore (incluso in confezione) da 25W, ma c’è anche il supporto alla wireless charging.

Acquistandolo da Amazon godrete di numerosi vantaggi esclusivi: c’è la consegna rapida in pochissimi giorni con il servizio di Amazon Prime, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e avrete accesso anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Come non menzionare poi, le spese di spedizione comprese nel prezzo e la possibilità di dilazionare l’importo del Galaxy S23 5G (849,00€) in comode rate. Approfittatene se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.