Samsung Galaxy S23 con caricatore e Watch 5 Pro: BUNDLE spaziale scontato di 250€

Oggi vogliamo parlarvi di un bundle veramente strepitoso disponibile su Amazon; in poche parole, il potentissimo Samsung Galaxy S23 5G, il top di gamma Android più compatto che vi sia, si porta a casa con 1288,90€ al posto di 1538,00€ ma riceverete anche il caricatore rapido da muro da 25W e lo smartwatch Samsung più incredibile della line-up, il Watch 5 Pro. Capite bene che tutti questi gadget, con uno sconto di circa 250€ sul valore di listino, sono da comprare subito. Certo, l’importo non è proprio economico ma dovrete valutare il grande risparmio che avrete. Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non di meno, se registrerete il telefono sul sito dell’azienda, potrete avere diritto anche al cashback di ulteriori 100€ (che vi arriveranno mediante bonifico bancario nelle prossime settimane). Cosa aspettate quindi?

Samsung Galaxy S23 5G: questo bundle è imperdibile

Fra le altre cose, vi segnaliamo che tutti i prezzi includono l’IVA, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con il sistema interno al sito o mediante il servizio esterno di Cofidis. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è il miglior smartwatch Android con Wear OS personalizzato ad hoc dal costruttore sudcoreano. È realizzato con materiali nobili e ha una batteria che dura tantissimo; il caricatore da muro è piccolo e compatto e sta bene anche in tasca, mentre il telefono S23 è un’ammiraglia di piccole dimensioni ma che sprigiona una potenza esagerata grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm. Ottimo anche il sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel con OIS. A 1288,90€ questo è il bundle più completo che vi sia; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.