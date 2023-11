Samsung Galaxy S23, che prezzo! Su Amazon risparmi il 26%

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone Android di alta gamma che offre prestazioni eccezionali e una fotocamera avanzata. Attualmente, è disponibile su Amazon con uno sconto del 26%, al prezzo di soli 729,00€ invece di 979,00€.

Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy S23 è la fotocamera avanzata. La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in tandem con un potente processore Snapdragon 8 Gen 2, consentendo di catturare foto ad alta risoluzione con dettagli nitidi.

La tecnologia di ottimizzazione dei dettagli migliora ulteriormente la qualità delle immagini, consentendo di ingrandirle senza perdere dettagli. L’innovativa funzione Nightography con intelligenza artificiale garantisce che anche le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione siano luminose e ricche di colori, dal tramonto all’alba.

Questa caratteristica è perfetta per catturare momenti indimenticabili durante la notte. Il Samsung Galaxy S23 offre inoltre la possibilità di scattare foto in formato RAW ad alta risoluzione tramite l’app Expert RAW, consentendo di ottenere immagini dettagliate e brillanti. In termini di prestazioni, il processore Snapdragon 8 Gen 2 assicura un funzionamento veloce e fluido del telefono, ideale per il gaming e lo streaming video.

La batteria da 3.900 mAh garantisce una lunga durata, consentendo di utilizzare il telefono per l’intera giornata senza problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.