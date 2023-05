Samsung Galaxy S23 al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 725€ (anche in 12 rate)

Non ci sono più scuse: se siete alla ricerca di un top di gamma compatto in grado di garantire prestazioni al top, oggi c’è la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S23 al nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 725 euro invece di 979 euro, con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato, infatti, del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni ed efficienza. Il dispositivo, inoltre, presenta un display AMOLED da appena 6,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Si tratta di una combinazione unica che consente di ottenere prestazioni eccellenti anche in dimensioni ridotte. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 3.900 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, spazio ad Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 725 euro invece di 979 euro, con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili senza interessi. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato e solo per alcune colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

