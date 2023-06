Samsung Galaxy S23: aggiornate i vostri smartphone

Samsung Galaxy S23 sta ricevendo un corposo aggiornamento software volto a migliorare le performance stesse del terminale. Ad essere onesti, l’update del firmware è rivolto all’intera lineup sudcoreana del 2023, quindi varrà anche per S23+ e S23 Ultra.

Come detto, la gamma di prodotti premium di Samsung del 2023, la serie S23, sta ricevendo un grande aggiornamento fotografico in tantissimi mercati; finora è arrivato in molti paesi del mondo ma in Europa sta venendo rilasciato a scaglioni. Pensiamo infatti che inizialmente è stato distribuito in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, in Thailandia, in Corea ma qui da noi ancora nulla. Controllate il vostro telefono perché potrebbe giungere da un momento all’altro. Intanto, se non avete ancora un nuovo smartphone di punta Android e volete comprarne uno, l’S23 base è proprio ciò che farà al caso vostro. Lo pagherete solo 849,00€ su Amazon.

Samsung Galaxy S23: cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento?

L’update del firmware dovrebbe pesare circa 2,2 GB e servirà per migliorare le performance sul lato fotografico e l’interfaccia utente che adesso sarà ancora più fluida. Fra le altre novità citiamo la modalità zoom 2X per la vertical mode, sono stati migliorati i problemi che venivano segnalati con la messa a fuoco automatica, con gli scatti in notturna e le animazioni ora saranno superiori. Citiamo un miglioramento anche al feedback tattile. Non di meno, sono stati sistemati i vari bug con l’HDR che sono stati segnalati in precedenza da qualche utente.

Come detto, S23 base a soli 849,00€ è un super smartphone che vi consigliamo di comprare oggi su Amazon; è un top di gamma dalle dimensioni compatte ma dalle prestazioni altissime. Lo trovate in super sconto e la consegna è celere. Ci sono due anni di garanzia, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e l’IVA è compresa nel prezzo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.