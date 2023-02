Samsung Galaxy S23: acquistalo per primo con il codice sconto esclusivo

In queste ore non si fa che parlare dei nuovi Samsung Galaxy S23. Effettivamente sono un vero e proprio portento, tanto che hanno già fatto innamorare milioni di utenti in tutto il mondo. Vuoi essere il primo ad acquistare il nuovo modello? Corri su questo link e inserisci il codice sconto esclusivo “GALAXYS23“.

Acquistando il modello da 1TB ricevi subito uno sconto di 100 euro. Scegliendo invece i modelli da 256GB e 512GB ottieni un risparmio immediato di 50 euro. Una promozione unica che puoi utilizzare fin da subito grazie a Samsung Italia e a questa offerta lancio.

Inoltre, acquistando uno dei nuovi modelli Galaxy S23 e registrando l’acquisto su Samsung Members, entro il 16 febbraio 2023, ottieni un ulteriore risparmio con la formula cashback. Il valore cambia dalla versione preordinata. Ad esempio, con il Galaxy S23 Ultra da 512GB ricevi 180 euro, mentre da 1TB 240 euro.

Samsung Galaxy S23: i nuovi modelli ti fanno risparmiare

Grazie alla possibilità di preordinare i nuovi modelli Samsung Galaxy S23 hai l’opportunità di risparmiare parecchio sullo store ufficiale. Inserisci il codice “GALAXYS23“ direttamente in carrello prima del check out e ottieni lo sconto a te riservato in base alla versione scelta.

In più, oltre al cashback di cui abbiamo parlato prima, con Samsung +Valore il tuo usato vale molto di più. Ad esempio, per il tuo Galaxy S22 Ultra 1TB puoi ricevere fino a un massimo di 700 euro di sconto sul tuo acquisto. La promozione è cumulabile con tutte le altre precedentemente menzionate.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo nuovo Galaxy S23 prima di tutti. Grazie al codice “GALAXYS23” puoi risparmiare fino a 100 euro e con la promozione cashback hai un ulteriore risparmio che si traduce in ritorno di denaro.

