Samsung Galaxy S23 a meno di 850€ su Amazon: è il best buy del giorno

Samsung Galaxy S23 5G è il top di gamma che oggi vogliamo consigliarvi su Amazon; lo pagherete solo 849,00€ grazie agli sconti pazzi di Amazon. Il dispositivo è un’ammiraglia compatta con schermo di soli 6,1″ e il chip interno è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di Storage interno, non espandibili mediante microSD. Lo schermo è un bellissimo pannello Dynamic AMOLED ricco di tecnologia, LTPO con refresh rate massimo di 120 Hz, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e non solo. Come non citare la batteria che dura un giorno di utilizzo, la skin One UI 5.1 ricca di features interessanti e frizzanti, basata su Android 13 e con una batteria capiente che dura un giorno di autonomia con una singola carica.

Citiamo poi il comparto fotografico di punta composto da sensori evoluti che girano video in 4K HDR e scattano foto nitide e brillanti anche al buio. Le clip sono in qualità cinematografica e in più, il software di bordo ha tante chicche che amerete sin da subito. Il telefono in sconto è quello in colorazione Lavander con 8+256 GB.

Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma compatto che tutti desiderano

Il telefono è uno dei pochi gadget tascabili che vi siano in circolazione, costa molto, è vero, ma sappiate che potrete dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Fra le altre cose, vi ricordiamo che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dello smartphone; ciò implica che voi non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Mica poco, se ci pensate.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis e, non di meno, potrete godere di due anni di garanzia. Fate presto prima che termino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.