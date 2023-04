Samsung Galaxy S23 a meno di 850€: il TOP che devi comprare ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi dello smartphone Android più compatto che vi sia, una vera e propria ammiraglia premium che è semplicemente deliziosa. Sono pochissimi i device top dalle dimensioni contenute oggi in circolazione. Samsung Galaxy S23 5G invece, rappresenta una chimera, un flagship unico nel suo genere che noi vi consigliamo senza pensarci troppo. Pensate poi che lo pagate solo 849,00€ grazie agli sconti di Amazon. A questo prezzo infatti, diventa più che mai appetibile, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro o peggio, le scorte potrebbero terminare a breve.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy, che gode della consegna celere e di altri vantaggi esclusivi. In pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì possiate farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, sappiate che si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S23 5G: super top dal prezzo low cost

Samsung Galaxy S23 si presenta come un’ammiraglia dalle dimensioni contenute ma con un processore all’avanguardia: troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, una batteria che assicura un giorno di autonomia con una singola carica, 89 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, c’è il supporto alla fast charge via cavo o wireless e infine, un comparto fotografico che consente di girare splendidi video in 4K o foto in altissima risoluzione, nitide e ricche di dettagli, anche al buio.

A soli 849,00€ questo è il flagship Android da comprare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.