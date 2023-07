Samsung Galaxy S23 a 689 euro su Amazon grazie al SUPER cashback

È arrivato il momento di mettere le mani sul nuovo Samsung Galaxy S23, il gioiello tecnologico che sta facendo impazzire gli amanti della telefonia di ultima generazione. E sai qual è la cosa migliore? Puoi averlo a soli 689 euro su Amazon, grazie alla combinazione tra sconto e nuovo cashback.

Sì, hai capito bene. Se sei veloce e deciso, potrai portarti a casa il Samsung Galaxy S23 da 128GB a un prezzo incredibile, invece dei tradizionali 979 euro. Ti spieghiamo subito come fare.

Samsung Galaxy S23 a 689 euro: come avere sconto e cashback

Registrando il tuo nuovo telefono su Samsung Members entro il 30 agosto 2023, potrai ottenere un rimborso fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Che occasione fantastica, non trovi? Ecco come fare: una volta che il tuo Samsung Galaxy S23 sarà in tuo possesso, accedi all’app Samsung Members e segui le istruzioni per registrare il tuo dispositivo. In questo modo, potrai beneficiare di un rimborso che ti permetterà di goderti il tuo nuovo smartphone ancora di più e pagare complessivamente solo 689 euro.

Ma andiamo avanti a scoprire le meraviglie che il Samsung Galaxy S23 ha da offrire. Dotato di un display da 6.1 pollici Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, ti regalerà immagini nitide, fluide e vibranti come mai prima d’ora. Che tu stia guardando un video, giocando o semplicemente navigando sul web, l’esperienza visiva sarà eccezionale.

E che dire della fotocamera? Il Samsung Galaxy S23 non delude nemmeno sotto questo aspetto. La sua fotocamera posteriore è composta da quattro sensori che ti permetteranno di catturare ogni momento in modo impeccabile. Il sensore principale da 50MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine, ti regalerà foto chiare e dettagliate. Il teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x ti permetterà di avvicinarti ai tuoi soggetti preferiti senza perdere qualità. Il grandangolare da 12MP catturerà scenari ampi e spettacolari, mentre il sensore ToF per la profondità darà un tocco di magia ai tuoi scatti. E non dimentichiamo la fotocamera anteriore da 10MP, perfetta per selfie straordinari.

Sotto il cofano, il Samsung Galaxy S23 è alimentato dal potente processore Exynos 2100, che ti garantirà prestazioni senza compromessi. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD, avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto e video preferiti. La batteria da 3.900 mAh ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. E se proprio dovessi avere bisogno di una carica veloce, non preoccuparti: il Samsung Galaxy S23 supporta la ricarica rapida a 25W, la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 4.5W. Sarai sempre pronto a partire.

Inoltre, il Samsung Galaxy S23 è compatibile con le reti 5G, offrendoti una connessione ultraveloce per navigare in internet, giocare online e scaricare contenuti in modo rapido e senza interruzioni. La sicurezza non è un problema, grazie al sensore di impronte digitali integrato nel display. Basta un tocco per sbloccare il tuo telefono in modo sicuro e veloce.

Non dimentichiamoci poi del certificato IP68, che rende il Samsung Galaxy S23 resistente all’acqua e alla polvere. Puoi portarlo ovunque con te, senza timore che gli elementi possano danneggiarlo. E con gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, potrai goderti un’esperienza sonora coinvolgente e di qualità.

Infine, il Samsung Galaxy S23 viene fornito con il sistema operativo Android 13 e l’interfaccia One UI, che ti permetteranno di personalizzare il tuo smartphone secondo le tue preferenze e di godere delle ultime funzionalità offerte da Samsung.

Quindi, perché aspettare? Approfitta dell’offerta su Amazon e portati a casa il Samsung Galaxy S23 da 128GB a soli 789 euro anziché 979. Ricorda di registrarne l’acquisto su Samsung Members entro il 30 agosto 2023 per poter ricevere un rimborso fino a 100 euro direttamente sul tuo conto e sarà come averne pagato 689. Ricordati anche di selezionare uno smartphone che sia venduto e spedito da Amazon per essere compatibile con l’offerta.

Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo tecnologicamente avanzato e di alta qualità. Acquista il Samsung Galaxy S23 e vivi un’esperienza mobile straordinaria!

