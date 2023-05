Samsung Galaxy S23+ (8+512 GB): il TOP di gamma che non ti aspetti

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone premium potente, dal design classicheggiante, con un design iconico, alla moda, con sensori fotografici all’avanguardia capaci di riprendere video in 4K HDR o di realizzare scatti incredibili anche al buio, ma non solo. I ritratti saranno perfetti in ogni condizione di luce e il processore di bordo è un chip in grado di far girare fluidi anche i software più pesanti. Stiamo parlando del Galaxy S23+ di Samsung, un flagship unico nel suo genere, che oggi porterete a casa ad un prezzo strepitoso: solo 1149,00€ al posto di 1349,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Insomma, è il mezzano della line-up, uscito sul mercato pochissimi mesi fa, ma con uno sconto semplicemente sensazionale, pari al 15% sul valore originale. Noi vi consigliamo di approfittarne se volete fare un buon investimento per il futuro.

La versie in sconto è quella con 8 GB di memoria RAM e con ben 512 GB di memoria interna, ovviamente non espandibili mediante slot per la microSD. A nostro avviso sono più che sufficienti per tutte le esigenze, ma vi consigliamo sempre di usare servizi di cloud per l’archiviazione delle foto e servizi di streaming per le canzoni.

Samsung Galaxy S23+ al prezzo più basso del web

Samsung Galaxy S23+ è il top di gamma più incredibile del momento; processore di punta (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), schermo da 6,6 pollici FHD+ LTPO di seconda generazione, batteria che dura un giorno e mezzo con un uso intenso e che si ricarica in pochissimo tempo, design standard ma elegante, comparto fotografico di punta capace di girare video cinematografici in 4K.

Il Galaxy S23+ viene venduto e spedito da Amazon, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di vendita e la consegna è celere. Fate presto prima che terminino le scorte sul sito di e-commerce, e siate veloci.

