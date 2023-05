Samsung Galaxy S23 5G: OGGI al MINIMO STORICO su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 5G è lo smartphone di punta più compatto che vi sia; è arrivato in commercio da pochissimi mesi ma è già diventato un best buy assoluto, un campione di vendite apprezzato da tutta l’utenza. Oggi, grazie agli sconti di Amazon, si trova al suo minimo storico: solo 794,00€ con spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, rispetto al valore di listino, è altissimo, pari al 19%. Di fatto, il costo originale sarebbe di 979,00€, mica poco.

Fra le altre cose, se acquisterete questo gadget da Amazon avrete accesso a moltissimi vantaggi esclusivi. Primo fra tutti, la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Suddividendo il prezzo finale in piccoli micropagamenti mensili (anche a tasso zero), vi porterete a casa l’ammiraglia senza gravare troppo sul vostro conto corrente. Come non citare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? La versione in sconto è quella Phantom Black e il caricatore è in omaggio con la confezione.

Samsung Galaxy S23 5G è l’ammiraglia del momento

Samsung Galaxy S23 5G è il top di gamma del momento; dispone di un meraviglioso schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate di 120 Hz e con un foro per la selfiecam al seguito. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che fa girare fluide tutte le app, anche i giochi più impegnativi.

Fra le altre cose, il dispositivo si presenta come un cameraphone eccezionale, dotato di sensori all’avanguardia e di un software completo. A soli 794,00€ è il miglior smartphone di punta Android compatto che si possa comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.