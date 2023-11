Samsung Galaxy S23 5G: offertona da BLACK FRIDAY, costa solo 699€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e desiderate un flagship compatto, tascabile, con dimensioni “umane”, comodo da utilizzare con una sola mano, il Galaxy S23 5G di Samsung è il device che farà al caso vostro. Si tratta di un terminale speciale, potentissimo, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, con un processore degno di nota, con un comparto fotografico premium e un pannello AMOLED di ultima generazione. Su Amazon, grazie agli sconti folli del Black Friday, si porterà a casa ad un prezzo strepitoso: solo 699,00€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per farlo vostro; anzi, con il noto portale di e-commerce avrete la possibilità di riceverlo a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore.

Samsung Galaxy S23 5G: il top da comprare oggi

Si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e, volendo, c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non lasciatevelo sfuggire, dunque e siate veloci: a questa cifra è un bel buy assoluto. Concludiamo citando la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S23 5G presenta uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+ e cornici sottili e contenute. Vi è un foro di piccole dimensioni per la selfiecam, c’è un comparto fotografico degno di nota con ottica principale da 50 megapixel con OIS al seguito che può girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. Il chipset di bordo è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato d 8 GB di RAM, da 256 GB di memoria interna e da un modem 5G. A soli 699,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.