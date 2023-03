Samsung Galaxy S23 5G: impossibile resistergli a questo prezzo

Samsung Galaxy S23 5G è lo smartphone del momento; tutti lo desiderano, tutti lo vogliono. Oggi poi, grazie agli sconti di Amazon, può essere vostro con un prezzo veramente irrisorio: solo 855,00€. Capite bene che, rispetto al valore di listino, qui si risparmiano diverse decine di euro. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, il gadget arriverà presso casa vostra o il luogo da voi designato. Altresì potrete farvelo spedire presso uno dei tanti Amazon Hub disponibili sul territorio italiano. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica, dotata di tecnologie assurde, di una potenza inaudita e di un design meraviglioso. Se siete interessati vi conviene affrettarvi; potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

Samsung Galaxy S23 5G: perché comprarlo da Amazon?

La domanda è lecita, ma presuppone diverse risposte. In primo luogo, come detto in calce, ci sono le spese di spedizione gratuite e la consegna è immediata. Si può effettuare il reso entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche e, in più, si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Si può poi usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Sotto la scocca del Galaxy S23 5G batte un potente processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e da storage UFS di ultima generazione da 128 GB: È un telefono compatto, con uno schermo da soli 6,1 pollici ma risolutissimo, nitido e brillante. Ottimo anche il comparto fotografico che è veramente notevole, grazie alla presenza di tre sensori premium che girano video in 4K HDR. A soli 855,00€ è lo smartphone di punta Android da acquistare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.