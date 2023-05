Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma compatto che tutti desiderano

Oggi vi parliamo di uno dei pochissimi smartphone top di gamma compatti che vi siano in circolazione: ci riferiamo al Samsung Galaxy S23 5G, un gadget eccezionale, versatile, potente e con un design accattivante. Il comparto fotografico di questo gioiellino è di punta e permette di realizzare splendidi video in altissima risoluzione o di scattare fotografie nitide anche al buio, ma non solo. La batteria del device è esagerata: con una singola carica potrete fare un giorno di utilizzo intenso e la ricarica sarà immediata grazie alla tecnologia veloce da 25W. A proposito, sappiate che il caricatore da muro è in omaggio con l’articolo.

Insomma, volete sapere a quanto lo potrete comprare? Semplice: solo 849,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo. La consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni grazie ad Amazon Prime sarà a casa vostra. Altresì, sappiate che potrete farvelo recapitare presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, oppure potrete farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è un best buy

Come non citare i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, per due anni, dalle sei a mezzanotte. Se l’importo vi sembrerà troppo elevato, potrete comunque dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S23 5G è il top di gamma che tutti desiderano con schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici LTPO, scocca in metallo e vetro, supporto alla ricarica wireless, con un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio interno. Ottime le fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel con OIS.

A 849,00€ questo è il miglior smartphone di punta che si possa comprare; è un top compatto, con dimensioni contenute, quasi tascabile (rispetto ai fratelloni da 6,6 o 6,8 pollici); approfittatene subito prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.