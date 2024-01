Samsung Galaxy S23 5G: il flagship più compatto da comprare oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non amate i cosiddetti “padelloni”, buone notizie: oggi abbiamo il device perfetto per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 5G, è piccolo e delizioso, si tiene bene in mano e costa pochissimo grazie agli sconti folli di Amazon.Pensate che da oltre 950€ si potrà portare a casa al prezzo sensazionale di soli 666,57€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, il risparmio è altissimo, pari al 30% sul valore di listino, ma non pensateci troppo. A questa cifra è da comprare; il modello in questione è quello in colorazione “Cream” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e con il supporto al Dual SIM. Fate presto, dunque.

Samsung Galaxy S23 5G: il Best Buy del giorno

Il Galaxy S23 5G di Samsung è un super top di gamma Android con uno schermo piccolo e compatto da soli 6,1 pollici, dotato di tecnologie AMOLED e risoluzione FullHD+. Non manca poi il refresh rate da 120 Hz e il supporto all’HDR10+. Le cornici sono sottili e contenute e vi è un foro per la selfiecam al centro del pannello. Come non citare poi la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcom,, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La batteria è capiente e generosa da oltre 3900 mAh e si ricarica in un lampo con la ricarica rapida via cavo da 25W. Dulcis in fundo, il comparto fotografico è degno di nota e prevede una main camera da 50 megapixel con OIS e due lenti aggiuntive per gli scatti e i video più creativi.

A soli 666,57€ questo smartphone top di gamma di Samsung è un best buy da comprare al volo, ma non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è imperdibile.

