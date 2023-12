Samsung Galaxy S23 5G: il flagship compatto da comprare IMMEDIATAMENTE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta, piccolo, compatto ma potente, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G che, nella sua iterazione color “Phantom Black”, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e con il caricatore in omaggio, costa solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il prezzo è super scontato e anche super vantaggioso; il nostro consiglio, come sempre, è quello di non lasciarvelo sfuggire e di prenderlo adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Correte a prenderlo e siate rapidi: questo è un telefono davvero eccellente, con una batteria capiente da 3900 mAh che promette un giorno di autonomia con una singola carica e con un sensore principale da 509 Megapixel con OIS. Come detto, c’è il caricatore da muro, in questo caso da 25W.

Samsung Galaxy S23: ecco perché comprarlo

Grazie all’intelligenza artificiale realizzerete immagini spettacolari e nitide anche al buio (il merito è della Nightography Mode), ma non solo; si possono girare video di qualità cinematografica con tante chicche software di pregio e di altissimo livello. Il sensore principale è da 50 Mpx e la selfiecam permette di realizzare videocall in HD con qualità cinema.

Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Eccellente la batteria da 3900 mAh che assicura un giorno di autonomia con una singola carica. Si ricarica via cavo USB Type-C o mediante wireless. Il Galaxy S23 5G viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere, anche se al momento dovrete attendere qualche giorno per riceverlo a casa. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 669,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.