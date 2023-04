Samsung Galaxy S23 5G: FOLLIA di Amazon, lo paghi solo 806,54€

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero strepitosa relativa ad uno dei top di gamma più venduti dell’ultimo periodo. Parliamo del potentissimo e bellissimo Samsung Galaxy S23 5G, un device compatto, con schermo da soli 6,1 pollici, con un chip all’avanguardia e con un comparto fotografico che riesce a soddisfare anche i creator più esigenti. Insomma, questo gioiello, che di listino dovrebbe costare 1039,00€, lo pagherete solo 849,00€ grazie agli sconti di Amazon. Ma non finisce qui: applicando il coupon di 42,46€ al momento del pagamento, vi uscirà un risultato finale di soli 806,54€, spese di spedizione incluse. In poche parole, non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un super risparmio e noi vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi.

Samsung Galaxy S23 5G: il top di gamma compatto più venduto

Acquistandolo da Amazon poi, avrete tantissimi vantaggi; in primo luogo, sappiate che, se vi abbonerete al servizio di Prime, riceverete in omaggio l’iscrizione gratuita a Prime Video, il servizio di streaming video on demand dove potete vedere LoL, The Boys, The Ferragnez e non solo. Insomma, è una della piattaforme più in voga del momento; non lasciatevi sfuggire questa occasione.

In più, con Amazon potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis: questo significa che potrete comprare il vostro Galaxy S23 5G oggi stesso e pagarlo dal mese prossimo con una esigua somma mensile, a seconda del piano che sceglierete. C’è il reso gratuito e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 806,54€ questo è il miglior smartphone di fascia alta che possiate comprare oggi su Amazon; schermo AMOLED 120 Hz FHD+, processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ottiche premium da 50 mpx con OIS, e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.