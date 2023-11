Samsung Galaxy S23 5G: flagship compatto con caricatore in omaggio

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android top di gamma ma non amate i “padelloni”, oggi vi consigliamo il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto iconico, piccolo e compatto che costa solo 729,90€ ma dispone di una scheda tecnica all’avanguardia; viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. prima di esaminarli tutti, vi ricordiamo che il terminale è in offerta pertanto le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Il costo di listino è molto più elevato (circa 979€) perciò affrettatevi e non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Samsung Galaxy S23 5G: il flagship da comprare oggi

Il dispositivo di casa Samsung si compone di chipset all’avanguardia e di un processore all’ultimo grido. Vanta un SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Ottima la batteria che assicura un giorno e mezzo di utilizzo con una singola carica e si ricarica a 25W. A proposito, il caricatore è incluso in confezione. C’è un comparto fotografico premium con ottica principale da 50 Megapixel con OIS al seguito che gira video in 4K e scatta foto meravigliose anche al buio. Il display è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate fino a 120 Hz.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere entro 24 o 48 ore, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, a tasso zero. Non dimenticate che potrete usufruire del reso gratis entro il 31 gennaio 2024 e che potrete godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 729,90€ questo Samsung Galaxy S23 5G è il best buy del giorno ma non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.