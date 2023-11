Samsung Galaxy S23 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo (solo 699€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung veramente eccezionale; si chiama Galaxy S23 5G ed è un terminale potentissimo, leggero, con un buon comparto fotografico e con un design mozzafiato. Dispone di una batteria generosa che assicura prestazioni di tutto rispetto, vanta il supporto alla wireless charging e ha uno schermo risoluto da 6,1″ che rende il dispositivo compatto e tascabile. Girovagando su Amazon, questo gioiellino si potrà portare a casa con soli 699,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è da comprare al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: il device premium più compatto che vi sia

Questo smartphone di Samsung dispone di caratteristiche tecniche all’avanguardia; citiamo, in primo luogo, le fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito, capaci di girare video in 4K di livello cinematografico. C’è perfino un’ottima selfiecam risoluta perfetta per selfie e videocall. Non di meno, troviamo uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate di 90 hz, cornici sottili e non solo: è perfetto per la visione dei contenuti social e per l’utilizzo quotidiano con una sola mano. La batteria promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e, a proposito, sappiate che il caricatore da muro da 25W è incluso nella confezione di vendita. Il processore è di fascia altissima: a bordo troviamo infatti lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm con modem 5G incorporato.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€ per la versione Lavander con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Siate veloci, anche perché c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

