Samsung Galaxy S23 5G: con un prezzo così non potete ignorarlo (-20%)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’interessantissima offerta; di fatto, il flagship più compatto che vi sia, il Samsung Galaxy S23 5G, nella sua iterazione Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno (non espandibile), si porta a casa con soli 782,00€ al posto di 979,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di una promozione davvero super interessante per un’ammiraglia di questo tipo, uscita sul mercato da pochissimo tempo. Non di meno, dispone di un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Samsung Galaxy S23 5G: il flagship più compatto che vi sia

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto ad una moltitudine di vantaggi. Partiamo proprio dalla consegna celere e immediata con il servizio di Prime. Il telefono arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro pochissimi giorni (in qualche caso anche entro 24 ore). Volendo, ci si può far recapitare il pacco anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Noi vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Fra le altre cose segnaliamo poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Il device presenta uno schermo da soli 6,1 pollici ricco di tecnologia, super risoluto, nitido e brillante, con supporto all’HDR10+ e refresh rate fino a 120 Hz. Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito e la selfiecam che permette di scattare selfie nitidi anche al buio. Potentissimo poi il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Con un prezzo di soli 782,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare a breve e l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

