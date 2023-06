Samsung Galaxy S23 5G: con il cashback lo paghi meno di 680€

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Samsung; il meraviglioso Galaxy S23 5G, il top di gamma Android più compatto che vi sia, lo pagherete solo 779,90€, spese di spedizione incluse. Grazie al cashback della compagnia, ci saranno ulteriori 100€ di sconto. In poche parole, lo porterete a casa con 679,90€. Capite bene che ci troviamo di fronte al minimo storico assoluto per un dispositivo incredibile, potentissimo, bellissimo, con un comparto fotografico all’avanguardia, con un design alla moda, con una batteria che dura tantissimo e con un chipset premium di altissimo profilo.

Ciò che stupisce tuttavia, è il suo rapporto qualità-prezzo che adesso è semplicemente imbattibile. Noi vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisito perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Non lasciatevi sfuggire questa occasione; siate veloci, dunque. Il modello in sconto è quello Green con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno non espandibili. In confezione troverete anche il pratico caricatore da 25W.

Samsung Galaxy S23 5G: il top più compatto che vi sia

Sul fronte delle caratteristiche tecniche, lo dobbiamo ammettere: il Galaxy S23 5G si presenta come un’ammiraglia eccezionale, dotata di una scheda tecnica pazzesca. C’è uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo e in più sappiate che il chip interno, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, fa girare fluidi tutti i software. Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel che realizza foto e video di altissima qualità.

A soli 679,90€ (ricordatevi di attivare il cashback dopo aver comprato il device a prezzo pieno e averlo registrato sul sito di Samsung) è semplicemente un best buy; non ci sono altri top di gamma così economici. Fate presto se siete interessati.

