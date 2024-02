Samsung Galaxy S23 5G con caricatore in omaggio a soli 699€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma lo desiderate piccolo e compatto, ma ugualmente potente, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto pazzesco, leggero ma versatile che, nella sua iterazione color “Phantom Black”, con 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e con il caricatore da 25W da muro in omaggio, si porta a casa con uno sconto esagerato sul prezzo di listino. Pensate che risparmierete il 29%; in poche parole lo pagherete soltanto 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo implica che, grazie al servizio di Prime, sarà vostro in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Questo è uno smartphone di punta in tutto e per tutto; ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. La batteria da 3900 mAh assicura un giorno intero di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo da 25W. Allo stesso modo, avrete accesso alla ricarica wireless visto che il retro è in vetro. Il Galaxy S23 5G è costruito con materiali nobili ed è dotato di tecnologie premium. Pensiamo al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM, da un modem 5G e da 128 GB di memoria UFS 4.0, ovviamente non espandibile.

Il device viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, con consegna celere e immediata. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.