Samsung Galaxy S23 5G: bastano solo 699€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca di uno smartphone di punta Android e magari desiderate un prodotto compatto, leggero, con dimensioni “tascabili” ma che sia, al tempo stesso, potentissimo, oggi vi consigliamo il Samsung Galaxy S23 5G che costa solo 699,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Il dispositivo si porta a casa con una serie di vantaggi incredibili; fra tutti citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in realtà, in questo periodo, in occasione delle festività natalizie viene esteso fino al 31 gennaio 2024), c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati). Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un prodotto fantastico; è dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna, non espandibile. C’è un modem 5G sotto la scocca che assicura una connettività di altissimo profilo e vi è poi una batteria che garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo o mediante la tecnologia wireless. Il comparto fotografico è di punta e permette di girare video di qualità cinematografica e di realizzare immagini super risolute anche in condizioni di luce avversa.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 699,00€, spese di spedizione incluse; in confezione troverete in omaggio il pratico caricabatterie da 25W per la ricarica via muro. Fate presto se siete interessati all’acqusito.

